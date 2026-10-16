Entrepreneur et ex-cycliste pro

À l’occasion de la grande entrevue du vendredi soir, l’animateur Mario Langlois reçoit cette semaine l’ancien cycliste professionnel et entrepreneur, Louis Garneau.
Écoutez l'entretien entre Louis Garneau et Mario Langlois, vendredi soir, lors de cette grande entrevue.
Les sujets discutés:
- Retour sur son épuisement professionel: «La plus grosse douleur, c’est la douleur mentale»;
- «Ce qui m’a sauvé, c’est de faire du vélo»;
- Déjeuner au Burger King avant sa grande épreuve olympique en 1984;
- Rencontre avec Reine Élisabeth : «On est des colleux nous les Québécois»;
- Ses débuts en tant qu’entrepreneur: à la croisée des chemins entre sa carrière de cycliste et les débuts de son entreprise;
- L'histoire de son sauvetage in extremis de motoneigistes sur le lac Saint-Joseph;
- Les 333 pensées de son livre En affaires, j'ai appris...: «J'ai appris à être passionné et à aimer ce que je fais»;
- La retraite, ce n’est pas pour Louis Garneau: «Je veux finir sur un high, en faisant ce que j’aime».