37ᵉ Nuit des sans-abri

La 37ᵉ édition de la Nuit des sans-abri s'est déroulée vendredi, dans une centaine de municipalités à travers la province, pour sensibiliser la population québécoise à l'itinérance, une réalité qui s'étend de plus en plus hors des grands centres urbains.

Né en 1989, cet événement annuel invite la population à passer une soirée d'automne rassembleuse et solidaire aux côtés des personnes dans le besoin.

Écoutez Éric Edström, chargé des affaires publiques et médiatiques du Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ), faire le point sur cet événement samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.