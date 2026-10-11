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Chronique voyage avec Fadwa Lapierre

Courir pour dénicher de nouveaux endroits: la «runcation» de plus en plus prisée

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 11 octobre 2026 10:17

Avec

Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Courir pour dénicher de nouveaux endroits: la «runcation» de plus en plus prisée
Plusieurs voyageurs profitent des courses à l'international, comme le marathon de Boston, de Londres ou encore de Berlin, pour visiter ces villes. / lzf / Adobe Stock

Dans sa chronique, Fadwa Lapierre nous apprend ce qu'est la «runcation», une façon de voyager particulièrement en vogue.

Elle explique que plusieurs voyageurs et voyageuses profitent des courses à l'international, comme le marathon de Boston, de Londres ou encore de Berlin, pour visiter ces villes.

Des façons particulièrement ludiques de courir sont aussi découvertes par plusieurs, par exemple le Big Five Marathon en Afrique du Sud, qui permet d'explorer la savane africaine, à proximité d'éléphants, de rhinocéros, de buffles, de lions et de léopards!

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre aborder le tout dimanche matin, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

Autres sujets abordés

  • Les destinations rurales ont la cote, remarque la plateforme Airbnb;
  • Qu'est-ce que le concours du meilleur dormeur au Japon?;
  • Air France pointée du doigt pour une mesure jugée discriminatoire.

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