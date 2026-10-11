Chronique voyage avec Fadwa Lapierre

Dans sa chronique, Fadwa Lapierre nous apprend ce qu'est la «runcation», une façon de voyager particulièrement en vogue.

Elle explique que plusieurs voyageurs et voyageuses profitent des courses à l'international, comme le marathon de Boston, de Londres ou encore de Berlin, pour visiter ces villes.

Des façons particulièrement ludiques de courir sont aussi découvertes par plusieurs, par exemple le Big Five Marathon en Afrique du Sud, qui permet d'explorer la savane africaine, à proximité d'éléphants, de rhinocéros, de buffles, de lions et de léopards!

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre aborder le tout dimanche matin, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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