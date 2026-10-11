Le référendum se tiendra la semaine prochaine

Le référendum albertain est prévu la semaine prochaine, rappelle Christian Dufour, qui tente de comprendre pourquoi des habitants de cette province de l'Ouest canadien sont arrivés à vouloir se prononcer sur leur avenir.

Il souligne l’aliénation historique de l’Alberta au sein du fédéralisme canadien, marquée par un statut inférieur face au Québec, à l’Ontario et au Canada central, qui se situe surtout sur l'axe Toronto-Ottawa-Montréal.

Christian Dufour évoque les questions de péréquation, de pétrole albertain, ainsi que de tensions entre l’Ouest et le Québec, qui expliquent, entre autres, la frustration que ressentent des Albertains face au régime fédéral.

Écoutez le chroniqueur et politologue Christian Dufour expliquer les raisons derrière le déclenchement de ce référendum, dimanche, à Signé Lévesque.