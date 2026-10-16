Indiscipline du CH

Les Canadiens trônent au deuxième rang de la LNH au chapitre des pénalités mineures. Selon Antoine Roussel, il est venu le temps pour Martin St-Louis de serrer la vis à ses joueurs, qu'il a trop longtemps protégé à la suite de mauvaises pénalités.

Ce dernier rappelle que le Tricolore n'a pas l'identité d'une équipe comme les Panthers de la Floride, qui est une équipe «rugueuse», selon lui.

Écoutez l'ancien joueur de la LNH, Antoine Roussel, aborder le sujet, vendredi, aux Amateurs de sports.