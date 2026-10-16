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Indiscipline du CH

«Les mauvaises punitions, il n'y a jamais de conséquences» - Antoine Roussel

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 octobre 2026 19:51

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel

et autres

«Les mauvaises punitions, il n'y a jamais de conséquences» - Antoine Roussel
Antoine Roussel / Cogeco Média

Les Canadiens trônent au deuxième rang de la LNH au chapitre des pénalités mineures. Selon Antoine Roussel, il est venu le temps pour Martin St-Louis de serrer la vis à ses joueurs, qu'il a trop longtemps protégé à la suite de mauvaises pénalités.

Ce dernier rappelle que le Tricolore n'a pas l'identité d'une équipe comme les Panthers de la Floride, qui est une équipe «rugueuse», selon lui.

Écoutez l'ancien joueur de la LNH, Antoine Roussel, aborder le sujet, vendredi, aux Amateurs de sports.

Autre sujet abordé:

  • La situation des gardiens de but du CH.

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