Les banlieues et les campagnes surtout concernées

Les manifestations de lycéens se poursuivent en France et le journaliste Carl Marchand fait le bilan de ce qu'il a observé lorsqu'il a été dépêché à Paris ces derniers jours.

Il explique que contrairement à ce qu'on peut voir dans certains grands médias, Paris est toujours fonctionnelle et la colère des étudiants se concentre davantage dans les banlieues et dans les campagnes de France.

Écoutez le reporter de Cogeco Média, Carl Marchand, de retour au Québec, faire le point sur les événements en France, à Signé Lévesque.