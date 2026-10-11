Mathieu Lacombe à un rassemblement du PQ

La participation de l'ancien ministre de la Culture de la CAQ, Mathieu Lacombe, à un rassemblement du Parti québécois a pris une toute autre tournure en Outaouais que dans le reste du Québec.

Samuel Glaude explique le long règne libéral dans le comté de Papineau en Outaouais, jusqu'en 2022, année de l'élection de Mathieu Lacombe comme député de la CAQ.

Les positions de l'ex-ministre caquiste, qui a expliqué qu'il voterait OUI à un référendum sur la souveraineté du Québec en mai dernier, en plus de sa participation récente au rassemblement du PQ ne passent pas en Outaouais.

Écoutez Samuel Glaude, animateur au 104,7 Outaouais, expliquer le tout, dimanche, à Signé Lévesque.