Mathieu Lacombe à un rassemblement du PQ

La participation de l'ancien ministre de la Culture de la CAQ, Mathieu Lacombe, à un rassemblement du Parti québécois a pris une toute autre tournure en Outaouais que dans le reste du Québec.
Samuel Glaude explique le long règne libéral dans le comté de Papineau en Outaouais, jusqu'en 2022, année de l'élection de Mathieu Lacombe comme député de la CAQ.
Les positions de l'ex-ministre caquiste, qui a expliqué qu'il voterait OUI à un référendum sur la souveraineté du Québec en mai dernier, en plus de sa participation récente au rassemblement du PQ ne passent pas en Outaouais.
Écoutez Samuel Glaude, animateur au 104,7 Outaouais, expliquer le tout, dimanche, à Signé Lévesque.
«Quand la CAQ est arrivée, elle avait donné une option qui était claire pour ceux qui ne voulaient pas nécessairement du référendum, parce qu'on l'avait dit, on votait pour le non [...] Alors, on se met dans la peau des électeurs en Outaouais, qui apprennent en mai que Mathieu Lacombe était souverainiste et là, qu'on célèbre la victoire avec les péquistes. Le malaise est encore plus gros.»