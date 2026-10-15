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Défaite gênante

Les partisans du CF Montréal passent leur frustration sur le dos de l'entraîneur

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 octobre 2026 19:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Les partisans du CF Montréal passent leur frustration sur le dos de l'entraîneur
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez le survol de l'actualité sportive avec Jeremy Filosa en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une défaite gênante (0-3) pour le CF Montréal contre Atlanta;
  • L'entraîneur du CF, Philippe Eullaffroy, se fait engueuler par les partisans montréalais;
  • Le CF Montréal n'a qu'une victoire à domicile depuis... le printemps;
  • Les Alouettes de Montréal vont reposer des joueurs avec le titre de section en poche et deux matchs à disputer;
  • On fait le point sur les séries au baseball;
  • Ça coûte cher assister à un match de baseball...;

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