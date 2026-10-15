Écoutez le survol de l'actualité sportive avec Jeremy Filosa en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une défaite gênante (0-3) pour le CF Montréal contre Atlanta;
- L'entraîneur du CF, Philippe Eullaffroy, se fait engueuler par les partisans montréalais;
- Le CF Montréal n'a qu'une victoire à domicile depuis... le printemps;
- Les Alouettes de Montréal vont reposer des joueurs avec le titre de section en poche et deux matchs à disputer;
- On fait le point sur les séries au baseball;
- Ça coûte cher assister à un match de baseball...;