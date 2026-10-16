Quatrième match de la série Guardians-Rays

Les Guardians de Cleveand et les Rays de Tampa Bay disputent le quatrième match de leur série ce vendredi.

Le vainceur de cette série aura rendez-vous en Série mondiale avecles Brewers de Milwaukee, qui sont parvenus à balayer les puissants Dodgers de Los Angeles.

Écoutez le journaliste Jérémy Filosa faire le survol de l'actualité sportive, vendredi, au micro de Mario Langlois.