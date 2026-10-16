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Quatrième match de la série Guardians-Rays

Qui affrontera les Brewers en Série mondiale?

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 octobre 2026 19:52

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa

et autres

Qui affrontera les Brewers en Série mondiale?
Mario Langlois / CP - Phil Long

Les Guardians de Cleveand et les Rays de Tampa Bay disputent le quatrième match de leur série ce vendredi.

Le vainceur de cette série aura rendez-vous en Série mondiale avecles Brewers de Milwaukee, qui sont parvenus à balayer les puissants Dodgers de Los Angeles.

Écoutez le journaliste Jérémy Filosa faire le survol de l'actualité sportive, vendredi, au micro de Mario Langlois.

Autres sujets abordés:

  • Un dernier match local important pour le Supra face au York United;
  • Les Roses de Montréal peuvent s'assurer du premier rang dans la SPL, samedi;
  • Les Alouettes visite les Roughriders à Regina;
  • Le CF Montréal affronte les puissants Sounders de Seattle, samedi.

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