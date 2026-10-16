Problèmes de vestiaire

L'équipe de football juvénile D2 des Centurions de la polyvalente de Deux-Montagnes a déclaré forfait lors d'un match la semaine dernière. La raison? Des joueurs de l'équipe auraient tenu des propos racistes dans leur propre vestiaire.

Âgés entre 15 et 17 ans, certains joueurs de l'équipe auraient crié le mot en « N », créant un malaise auprès de certains joueurs qui ont ensuite alertés leurs parents de la situation.

Pour passer un message aux jeunes et les punir, l'organisation a pris la décision de déclarer forfait pour le prochain match.

Il ne s'agit pas d'une situation méconnue par la polyvalente, alors que des joueurs ont déjà été suspendus par le passé pour des cas d'intimidation. Depuis janvier dernier, l'organisation travaille à sensibiliser les joueurs au respect et à la solidarité. Des interventions ont déjà eu lieu au sein de l'équipe, qui prend très au sérieux ces situations.

Geneviève Tardif soumet la question aux auditeurs: s'agit-il de la bonne sanction dans les circonstances ?

Écoutez la chroniqueuse Geneviève Tardif aborder le sujet, vendredi soir, aux Amateurs de sports.