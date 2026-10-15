En dépit de son petit gabarit

En dépit du revers contre les Capaitals, Lane Hutson a été en feu durant la rencontre des Canadiens. Mais pas le gardien Jakub Dobes...

Écoutez l'analyste des matchs des Canadien à Cogeco Média, Dany Dubé, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«Dobes est comme le lanceur qui a perdu le marbre», soutien Dubé. Et les Canadiens vont devoir prendre des décisions sous peu, croit-il