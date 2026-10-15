En dépit de son petit gabarit

En dépit du revers contre les Capaitals, Lane Hutson a été en feu durant la rencontre des Canadiens. Mais pas le gardien Jakub Dobes...
Écoutez l'analyste des matchs des Canadien à Cogeco Média, Dany Dubé, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
«Dobes est comme le lanceur qui a perdu le marbre», soutien Dubé. Et les Canadiens vont devoir prendre des décisions sous peu, croit-il
«La réalité, c'est que le Canadien flirte avec la ligne de .500 comme ratio de points gagnés et il doit être dans une zone de .600. Ils vont être obligés de donner le filet à celui qui est le meilleur pour l'instant.»
Lane Hutson était-il le meilleur joueur sur la patinoire?
«C'est sûr que c'est le joueur le plus spectaculaire. Il y a des choses qu'il fait que personne d'autre ne peut le faire. C'est vraiment un joueur offensif absolument sensationnel. Mais ce que j'ai remarqué depuis quelques matchs cette année: l'adversaire attaque sur son côté parce qu'il est un petit peu plus permissif. Il n'est pas capable de tuer le jeu»
Autre sujet discuté
Dany Dubé n'en revient pas de la manière dont Juraj Slafkovsky se fait bousculer par l'adversaire.