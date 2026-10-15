La sortie de Rick Bowness envers ses joueurs

Il y a des entraîneurs discrets devant les médias et d'autres qui n'hésitent pas à passer leurs messages par l'entremise des journalistes. Bref, les approches peuvent être fort différentes.

Écoutez l'ancien défenseur de la LNH, Philippe Boucher, à ce sujet au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Philippe Boucher se rappelle de Michel Therrien du temps des Penguins de Pittsburgh, et, surtout, les récentes sorties de Rick Tocchet avec les Flyers de Philadelphie et de Rick Bowness avec les Blue Jackets de Columbus.

Boucher est clair sur une chose: «Toute vérité n'est pas bonne à dire».