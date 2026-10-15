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La sortie de Rick Bowness envers ses joueurs

«Il ne s'inclut pas dans le mix» -Philippe Boucher

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 octobre 2026 20:40

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Il ne s'inclut pas dans le mix» -Philippe Boucher
L'entraîneur Rick Bowness avec ses hommes. / AP/Jeffrey T. Barnes

Il y a des entraîneurs discrets devant les médias et d'autres qui n'hésitent pas à passer leurs messages par l'entremise des journalistes. Bref, les approches peuvent être fort différentes.

Écoutez l'ancien défenseur de la LNH, Philippe Boucher, à ce sujet au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Philippe Boucher se rappelle de Michel Therrien du temps des Penguins de Pittsburgh, et, surtout, les récentes sorties de Rick Tocchet avec les Flyers de Philadelphie et de Rick Bowness avec les Blue Jackets de Columbus.

Boucher est clair sur une chose: «Toute vérité n'est pas bonne à dire».

«Rick Tocchet a dit que l'autre équipe avait été meilleure que la sienne. Il s'est inclus dans tout ça. Il a inclus tout le monde. Rick Bowness s'en prend aux joueurs. Ça marchait dans le temps. (...)  Rick Bowness est arrivé là-bas comme frappeur suppléant, un peu comme un lanceur de relève. Ça a super bien été, mais j'ose croire qu'il a regretté ce qu'il a dit après les séries. Et là, il commence le camp d'entraînement en s'en prenant aux joueurs. Puis là, il dit: si ça ne fonctionne pas, vous ne serez pas ici. Il ne s'inclut pas dans le mix. Moi, ça, j'aime ça un petit peu moins.»

Philippe Boucher

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