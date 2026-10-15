Écoutez Hugues Léger et sa chronique La valeur du sport, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Rogers complète son acquisition de Maple Leafs Sports & Entertainement: un empire de quelque 17 milliards $;
- Bell ne va pas du tout dans cette direction, selon Hugues Léger;
- Une entente mondiale entre la NBA et Nestlé;
- WNBA: les Valkyries de Golden State atteignent 100 millions $ de revenus à leur deuxième saison;
- Le retour de Hockey Night In Canada, le samedi soir, pour le hockey féminin de la LPHF.