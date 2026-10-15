Malgré ses succès en séries

Difficile de ne pas parler des performances en dents de scie de Jakub Dobes en ce début de saison des Canadiens de Montréal.

Écoutez à ce sujet et plusieurs autres Tony Marinaro au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Tony Marinaro croit que le jeune gardien du Tricolore est en train d'apprendre une leçon implacable.