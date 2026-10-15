Malgré ses succès en séries

Difficile de ne pas parler des performances en dents de scie de Jakub Dobes en ce début de saison des Canadiens de Montréal.
Écoutez à ce sujet et plusieurs autres Tony Marinaro au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Tony Marinaro croit que le jeune gardien du Tricolore est en train d'apprendre une leçon implacable.
«Il vient de réaliser qu'être numéro deux, ce n'est pas la même chose qu'être numéro un. Puis, être numéro un, ce n'est pas la même chose qu'être numéro deux»
Mais pourquoi les Canadiens ont remis Jacob Fowler dans le filet, samedi dernier, contre les Red Wings de Detroit?
«Je pense que les Canadiens (...) ils ne sont pas 100 % convaincus de Dobes. Je pense qu'eux autres, ils pensent que le gardien de but d'avenir, le gardien de but qui va gagner des coupes Stanley avec le Canadien si jamais le Canadien les gagne, c'est Fowler.»
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