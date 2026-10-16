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Augmentation des prix

Prix des billets: les amateurs seront-ils toujours au rendez-vous?

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 octobre 2026 20:01

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif

et autres

Prix des billets: les amateurs seront-ils toujours au rendez-vous?
Éric Hoziel / Cogeco Média

Dans le cadre de sa chronique, Éric Hoziel se penche l'envolée spectaculaire des prix des billets vendus pour les événements sportifs et des abonnements de visionnement.

La question qu'il pose à Mario Langlois et Geneviève Tardif: jusqu'ou iront la passion et la fidélité des partisans face à ses prix exorbitants pour voir leur équipe préféré en personne?

Écoutez la chronique d'Éric Hoziel à ce sujet, vendredi soir, en compagnie de Mario Langlois et de Geneviève Tardif.

«Quand les équipes valent des milliards de dollars, t'attends-tu à payer ta bière quatre piastres et avoir ton billet à 20 $? Le but du sport professionnel pour les athlètes, c'est gagner des championnats. Mais pour les propriétaires, les réseaux et les commanditaires, c'est de faire des profits. Fait qu'il ne faut pas non plus être surpris du fait que tout a explosé au niveau des prix. La fidélité et la passion des partisans, est-ce que c'est un puits sans fin?»

Eric Hoziel

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