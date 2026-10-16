Augmentation des prix

Dans le cadre de sa chronique, Éric Hoziel se penche l'envolée spectaculaire des prix des billets vendus pour les événements sportifs et des abonnements de visionnement.

La question qu'il pose à Mario Langlois et Geneviève Tardif: jusqu'ou iront la passion et la fidélité des partisans face à ses prix exorbitants pour voir leur équipe préféré en personne?

Écoutez la chronique d'Éric Hoziel à ce sujet, vendredi soir, en compagnie de Mario Langlois et de Geneviève Tardif.