L'infirmerie déborde

À moins de 24 heures du match face aux Sabres de Buffalo, Martin McGuire fait le point sur l'infirmerie des Canadiens.

Mike Matheson, Florian Xhekaj, Ivan Demidov et Samuel Montembeault sont toujours tenus à l'écart en raison de blessures. Après un convalescence de 14 jours, il semble que l'absence du gardien québécois sera plus longue que prévue.

Juraj Slafkovsky, qui a subi un solide coup à la tête de Tom Wilson face aux Capitals mercredi, a profité d'une journée de traitements. Le Slovaque devrait être de la formation face aux Sabres, samedi.

Le centre Oliver Kapanen a quant à lui repris l'entraînement pour la première fois depuis le début de la saison. Il s'approcherait d'un retour au jeu.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, commenter le tout, vendredi, au micro de Mario Langlois.