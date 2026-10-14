Avant la rencontre des Canadiens de Montréal contre les Capitals de Washington, Stéphane Waite se penche sur divers aspects défensifs de l'équipe et la gestion des gardiens de but.

Écoutez le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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