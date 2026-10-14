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Canadiens de Montréal

Kaiden Guhle : le stabilisateur de la défense

par 98.5 Sports

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10:25

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 octobre 2026 19:05

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
Kaiden Guhle : le stabilisateur de la défense
Dans l'oeil du coach / Cogeco Média

Avant la rencontre des Canadiens de Montréal contre les Capitals de Washington, Stéphane Waite se penche sur divers aspects défensifs de l'équipe et la gestion des gardiens de but.

Écoutez le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Waite n'a pas été étonné de la présence de Jacob Fowler devant le filet contre les Sabres, mardi, mais il l'a été de le voir devant les buts, samedi, contre les Red Wings;
  • Le retour de Kaiden Guhle: le stabilisateur de la défense, selon Waite.

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