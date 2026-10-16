 Aller au contenu
Fiche de 3-3-1

Comment juger ce début de saison des Canadiens?

par 98.5

0:00
4:18

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 octobre 2026 16:04

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Comment juger ce début de saison des Canadiens?
L'actualité sportive avec Jérémie Rainville / Cogeco Média

Après 7 matchs disputés et une récolte de 7 points, quel constat les partisans tirent-ils du début de saison du Tricolore?

Au niveau des points positifs, le début de saison de Lane Hutson et de vétérans comme Josh Anderson ainsi que les performances du jeune Jacob Fowler sont des signes encourageants. À l'inverse, les maigres trois points de Juraj Slafkovsky et les nombreux buts encaissés par Jakub Dobes portent ombrage au reste du portrait.

Les troupes de Martin St-Louis devront également se montrer plus disciplinées et devront trouver un moyen de réduire le nombre de chances de marquer de l'équipe adverse. 

Écoutez l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville, aborder le sujet, vendredi, au micro de Gino Chouinard.

Le centre Oliver Kapanen, qui était blessé au bas du corps depuis le début de la saison, était de retour à l'entraînement ce vendredi, alors que Juraj Slafkovsky n'a pas sauté sur la patinoire, lui qui a profité d'une journée de traitements.

Autres sujets abordés

  • Plusieurs joueurs partants des Alouettes au repos face aux Roughriders;
  • Les Dodgers balayés par les Brewers;
  • Les Roses de Montréal à la conquête du titre face au Tides d'Halifax.

Vous aimerez aussi

Les partisans du CF Montréal passent leur frustration sur le dos de l'entraîneur
Les amateurs de sports
Les partisans du CF Montréal passent leur frustration sur le dos de l'entraîneur
0:00
11:00
MLSE: «Un des plus gros empires sportifs au monde intégré verticalement»
Les amateurs de sports
MLSE: «Un des plus gros empires sportifs au monde intégré verticalement»
0:00
6:39
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Qu’est-ce que les «grandfluenceurs»?
Rattrapage
Campagne publicitaire de la marque Altra
Qu’est-ce que les «grandfluenceurs»?
Slafkovsky absent de l'entraînement, Kapanen s'approche d'un retour au jeu
Rattrapage
Blessés chez le CH
Slafkovsky absent de l'entraînement, Kapanen s'approche d'un retour au jeu
«Il suffit d'un point de bascule pour que ça devienne notre réalité»
Rattrapage
37e édition de la Nuit des sans-abri
«Il suffit d'un point de bascule pour que ça devienne notre réalité»
Roadster de Tesla: «Une voiture qui emprunte des techniques spatiales»
Rattrapage
Le nouveau joujou d’Elon Musk
Roadster de Tesla: «Une voiture qui emprunte des techniques spatiales»
«J'ai l'impression que Trump va s'occuper de ses propres points de presse»
Rattrapage
Congédiement de Katie Zacharia
«J'ai l'impression que Trump va s'occuper de ses propres points de presse»
Dans la tête des tueurs en série: «Pour tous ceux qui aiment le true crime»
Rattrapage
Exposition immersive
Dans la tête des tueurs en série: «Pour tous ceux qui aiment le true crime»
Plusieurs automobilistes surpris par la neige hâtive au Saguenay
Rattrapage
Une dizaine de centimètres dans certains secteurs
Plusieurs automobilistes surpris par la neige hâtive au Saguenay
Lotto Max: un gros lot historique de 90 millions
Rattrapage
Une première au Canada
Lotto Max: un gros lot historique de 90 millions
«Aujourd'hui, c'est de valider le vote des citoyens» -Elsie Lefebvre
Rattrapage
De retour à l'Assemblée nationale
«Aujourd'hui, c'est de valider le vote des citoyens» -Elsie Lefebvre
«Écrire, pour moi, c'est comme la télé: c'est un langage» -Michel Jean
Rattrapage
De journaliste à auteur
«Écrire, pour moi, c'est comme la télé: c'est un langage» -Michel Jean
Huit États américains poursuivent OpenAI
Rattrapage
Intelligence artificielle
Huit États américains poursuivent OpenAI
«Jamais je n'aurais pu penser écrire un livre entier sur le sport féminin»
Rattrapage
Livre Nouvelle garde
«Jamais je n'aurais pu penser écrire un livre entier sur le sport féminin»
Titres technologiques en baisse: «Les investisseurs vont vers les valeurs sûres»
Rattrapage
Marchés boursiers
Titres technologiques en baisse: «Les investisseurs vont vers les valeurs sûres»
Élections de mi-mandat au Texas: une percée démocrate est-elle possible?
Rattrapage
Difficultés dans le camp républicain
Élections de mi-mandat au Texas: une percée démocrate est-elle possible?