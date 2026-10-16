Fiche de 3-3-1

Après 7 matchs disputés et une récolte de 7 points, quel constat les partisans tirent-ils du début de saison du Tricolore?

Au niveau des points positifs, le début de saison de Lane Hutson et de vétérans comme Josh Anderson ainsi que les performances du jeune Jacob Fowler sont des signes encourageants. À l'inverse, les maigres trois points de Juraj Slafkovsky et les nombreux buts encaissés par Jakub Dobes portent ombrage au reste du portrait.

Les troupes de Martin St-Louis devront également se montrer plus disciplinées et devront trouver un moyen de réduire le nombre de chances de marquer de l'équipe adverse.

Écoutez l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville, aborder le sujet, vendredi, au micro de Gino Chouinard.

Le centre Oliver Kapanen, qui était blessé au bas du corps depuis le début de la saison, était de retour à l'entraînement ce vendredi, alors que Juraj Slafkovsky n'a pas sauté sur la patinoire, lui qui a profité d'une journée de traitements.