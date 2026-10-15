L'arrivée imminente de plusieurs constructeurs de véhicules électriques chinois au Canada au début de l'année 2027 incite un grand nombre d'automobilistes à faire preuve de patience.

Selon un récent sondage réalisé auprès de consommateurs canadiens, près de la moitié des répondants affirment préférer retarder leur achat, afin d'évaluer ces nouveaux modèles à bas prix.

Des marques comme BYD, Dongfeng, Geely et Chery promettent de bousculer le marché.

Écoutez le chroniqueur Benoit Charette aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il recommande la prudence quant aux garanties et à la qualité du réseau de service après-vente, tout en soulignant qu'il n'est pas nécessaire d'attendre si un modèle actuel convient déjà aux besoins et au budget de l'acheteur.