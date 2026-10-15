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Nouveaux modèles à bas prix

Véhicules électriques chinois: faut-il attendre avant d'acheter?

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 15 octobre 2026 11:01

Avec

Benoit Charette
Benoit Charette
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Véhicules électriques chinois: faut-il attendre avant d'acheter?
Au volant avec Benoît Charette / Cogeco Média

L'arrivée imminente de plusieurs constructeurs de véhicules électriques chinois au Canada au début de l'année 2027 incite un grand nombre d'automobilistes à faire preuve de patience.

Selon un récent sondage réalisé auprès de consommateurs canadiens, près de la moitié des répondants affirment préférer retarder leur achat, afin d'évaluer ces nouveaux modèles à bas prix.

Des marques comme BYD, Dongfeng, Geely et Chery promettent de bousculer le marché.

Écoutez le chroniqueur Benoit Charette aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il recommande la prudence quant aux garanties et à la qualité du réseau de service après-vente, tout en soulignant qu'il n'est pas nécessaire d'attendre si un modèle actuel convient déjà aux besoins et au budget de l'acheteur.

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