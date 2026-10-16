Finances publiques

Pour sa chronique coup de gueule, Luc Ferrandez dénonce la déferlante de nouvelles demandes financières adressées au gouvernement...

Qu'il s'agisse d'infrastructures majeures comme de nouveaux ponts ou hôpitaux, ou encore du recours en justice des familles d'accueil de proximité qui réclament une équité de soutien financier, il estime que l'État doit fixer des limites claires.

Face aux pressions budgétaires et aux revendications diverses des élus locaux et des groupes professionnels, il plaide pour une gestion rigoureuse et ciblée, afin d'éliminer les dépenses inutiles avant que des coupes aveugles ne soient imposées.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, vendredi matin au micro de Patrick Lagacé.