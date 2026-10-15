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Difficultés dans le camp républicain

Élections de mi-mandat au Texas: une percée démocrate est-elle possible?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 octobre 2026 17:28

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Élections de mi-mandat au Texas: une percée démocrate est-elle possible?
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Les élections de mi-mandat auront lieu le 3 novembre prochain aux États-Unis et les regards sont notamment tournés vers le Texas. 

Des courses sont à surveiller dans cette élection de l’ensemble des élus de la Chambre des représentants. 

La spécialiste de la politique a donc décidé de s’y rendre pour prendre le pouls des électeurs. 

Écoutez Valérie Beaudoin faire le point sur les élections de mi-mandat au Texas au micro de Gino Chouinard, jeudi. 

«Ça va démontrer ce qui se passe, c’est quoi les changements dans cet État. Si un démocrate réussit à l’emporter, ça va être un effet de tout ce qui se passe. Ça ne se passerait pas très bien pour les Républicains s’ils perdaient un État comme le Texas.»

Valérie Beaudoin

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