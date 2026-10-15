Difficultés dans le camp républicain

Les élections de mi-mandat auront lieu le 3 novembre prochain aux États-Unis et les regards sont notamment tournés vers le Texas.

Des courses sont à surveiller dans cette élection de l’ensemble des élus de la Chambre des représentants.

La spécialiste de la politique a donc décidé de s’y rendre pour prendre le pouls des électeurs.

Écoutez Valérie Beaudoin faire le point sur les élections de mi-mandat au Texas au micro de Gino Chouinard, jeudi.