Difficultés dans le camp républicain

Les élections de mi-mandat auront lieu le 3 novembre prochain aux États-Unis et les regards sont notamment tournés vers le Texas.
Des courses sont à surveiller dans cette élection de l’ensemble des élus de la Chambre des représentants.
La spécialiste de la politique a donc décidé de s’y rendre pour prendre le pouls des électeurs.
Écoutez Valérie Beaudoin faire le point sur les élections de mi-mandat au Texas au micro de Gino Chouinard, jeudi.
«Ça va démontrer ce qui se passe, c’est quoi les changements dans cet État. Si un démocrate réussit à l’emporter, ça va être un effet de tout ce qui se passe. Ça ne se passerait pas très bien pour les Républicains s’ils perdaient un État comme le Texas.»