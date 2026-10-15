Livre Nouvelle garde

Florence-Agathe Dubé-Moreau lance son deuxième essai, Nouvelle garde - Le temps du sport féminin.

Elle y analyse l'essor historique du sport professionnel féminin en Amérique du Nord, comme le succès, au Québec, de la victoire de Montréal, notamment, où la création des équipes féminines comme Les Roses de Montréal, au soccer.

Écoutez Florence-Agathe Dubé-Moreau nous parler de son livre et du phénomène du sport féminin avec Gino Chouinard.

La coinjointe de Laurent Duvernay-Tardif admet que lorsqu'elle a écrit son premier essai, elle ne se doutait pas qu'elle allait replonger.