De journaliste à auteur

Il a passé une bonne partie de sa vie à raconter l'actualité comme journaliste. Maintenant, c'est à travers ses romans qu'il réécrit l'histoire, inspirée de ses racines innues. Et le succès est vraiment remarquable, ici comme à l'étranger d'ailleurs.

Écoutez Michel Jean commenter son plus récent livre et son travail d'écrivain en compagnie de Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.

Qu'est-ce que la carrière d'auteur a permis à Michel Jean de faire que la carrière de journaliste ne lui apportait pas?