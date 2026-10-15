De journaliste à auteur

Il a passé une bonne partie de sa vie à raconter l'actualité comme journaliste. Maintenant, c'est à travers ses romans qu'il réécrit l'histoire, inspirée de ses racines innues. Et le succès est vraiment remarquable, ici comme à l'étranger d'ailleurs.
Écoutez Michel Jean commenter son plus récent livre et son travail d'écrivain en compagnie de Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.
Qu'est-ce que la carrière d'auteur a permis à Michel Jean de faire que la carrière de journaliste ne lui apportait pas?
«J'animais le TVA midi et j'étais deux heures en ondes. Il n'y a aucun des sujets dans les deux heures qui étaient là parce que moi, c'est des sujets que j'aimais. C'était toujours l'intérêt du public. Qu'est-ce que les gens doivent savoir? Qu'est-ce que les gens veulent savoir pour rester jusqu'à la fin du bulletin? Tu sais, c'est un service public. Mais quand j'écris, j'ai toujours un sujet que je choisis parce que moi, ça me tente. Après ça, le défi c'est de rendre ça intéressant. »
Michel Jean utilise désormais ses romans pour explorer l’histoire et la culture innue, qui abordent la sédentarisation, les pensionnats et la réalité autochtone au Québec, à Mashteuiatsh et Lac-Saint-Jean.
Il souligne l’importance de raconter l’autre version de l’histoire, souvent absente des livres scolaires, et d’éveiller l’empathie du public par la littérature, tout en évitant le jugement.
Les découvertes archéologiques à Mashteuiatsh et à Lac-Mégantic rappellent l’ancienneté des peuples autochtones sur le territoire.