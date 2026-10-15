Tout le monde l'a vécu

Qu'est-ce que le chagrin parasocial? Il s'agit d'un deuil ressenti lors du décès ou du départ de personnalités publiques.

Écoutez Catherine Brisson expliquer ce dont il s'agit en compagnie de Gino Chouinard et Catherine Beauchamp.

On parle des disparitions de Jean-Luc Mongrain, Guy Lafleur, Marie-Soleil Tougas, Lady Di, etc..

Catherine Brisson explique que ces relations parasociologiques, renforcées par les réseaux sociaux et les médias, permettent d’intégrer ces figures dans notre cercle social, et que vivre ce deuil collectivement à travers des rituels ou le partage de souvenirs facilite l’acceptation et l’expression de la peine.