Intelligence artificielle

Pas moins de huit États américains poursuivent OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT, pour ne pas avoir protégé suffisamment les jeunes et avoir encouragé des comportements dangereux, notamment l’automutilation, en présentant l’outil comme sécuritaire.

Écoutez Mélia Goulet-Jacques à ce sujet au micro de Gino Chouinard.

Les poursuites réclament des sanctions financières, des protections renforcées pour les mineurs et de meilleurs contrôles parentaux.

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