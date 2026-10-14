Télétravail et présentiel

Le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) dresse un bilan très négatif du retour au travail en présence au bureau trois jours par semaine.

Selon un sondage réalisé auprès de ses membres, cette mesure a dégradé le sentiment d'appartenance, accentué la fatigue numérique et diminué la perception de l'efficacité en raison des aménagements en aires ouvertes.

Le président du syndicat, Guillaume Bouvrette, déplore le manque de confiance envers les employés de l'État et demande au gouvernement de laisser les gestionnaires de premier niveau adapter le travail en fonction des besoins réels des équipes.

Écoutez le président du SPGQ, Guillaume Bouvrette, discuter des résultats de ce sondage avec les animateurs.