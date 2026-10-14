 Aller au contenu
Télétravail et présentiel

Obligation de trois jours au bureau: le SPGQ dénonce un échec du gouvernement

par 98.5

0:00
8:44

Entendu dans

La commission

le 14 octobre 2026 12:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Obligation de trois jours au bureau: le SPGQ dénonce un échec du gouvernement
Le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) dresse un bilan très négatif de l'imposition par le gouvernement d'une troisième journée obligatoire de travail en présence au bureau. / Jonathan / Adobe Stock

Le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) dresse un bilan très négatif du retour au travail en présence au bureau trois jours par semaine. 

Selon un sondage réalisé auprès de ses membres, cette mesure a dégradé le sentiment d'appartenance, accentué la fatigue numérique et diminué la perception de l'efficacité en raison des aménagements en aires ouvertes.

Le président du syndicat, Guillaume Bouvrette, déplore le manque de confiance envers les employés de l'État et demande au gouvernement de laisser les gestionnaires de premier niveau adapter le travail en fonction des besoins réels des équipes. 

Écoutez le président du SPGQ, Guillaume Bouvrette, discuter des résultats de ce sondage avec les animateurs. 

Vous aimerez aussi

«Les CLSC devraient pouvoir répondre à 80 % des besoins de la population»
La commission
«Les CLSC devraient pouvoir répondre à 80 % des besoins de la population»
0:00
8:57
Compétences et transparence de Consignaction remis en doute
La commission
Compétences et transparence de Consignaction remis en doute
0:00
16:14
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Lutte à l'itinérance: «Les sommes investies mènent à du concret sur le terrain»
Rattrapage
L'importance de la prévention et du financement
Lutte à l'itinérance: «Les sommes investies mènent à du concret sur le terrain»
Qu'arrivera-t-il aux Franco-Albertains en cas de séparation?
Rattrapage
Référendum en Alberta
Qu'arrivera-t-il aux Franco-Albertains en cas de séparation?
Compétences et transparence de Consignaction remis en doute
Rattrapage
Recyclage et consigne
Compétences et transparence de Consignaction remis en doute
Simon Jolin-Barrette sera-t-il le prochain chef de la CAQ?
Rattrapage
L'édito de Nathalie
Simon Jolin-Barrette sera-t-il le prochain chef de la CAQ?
«C'est un très bon moment pour réfléchir à balancer son portefeuille»
Rattrapage
Marchés boursiers sous pression
«C'est un très bon moment pour réfléchir à balancer son portefeuille»
Politique américaine: scandales, diplomatie et enjeux des élections de mi-mandat
Rattrapage
La commission
Politique américaine: scandales, diplomatie et enjeux des élections de mi-mandat
Fin de mandat de la CAQ: la course à la chefferie est-elle déjà lancée?
Rattrapage
Politique québécoise
Fin de mandat de la CAQ: la course à la chefferie est-elle déjà lancée?
Taxer les grandes fortunes: «Les Québécois sont ailleurs sur le plan politique»
Rattrapage
Oxfam et Québec solidaire l'exigent
Taxer les grandes fortunes: «Les Québécois sont ailleurs sur le plan politique»
«Il y en a de l'argent et de la richesse au Québec» -Ruba Ghazal
Rattrapage
Pour financer les services à la population
«Il y en a de l'argent et de la richesse au Québec» -Ruba Ghazal
«Les CLSC devraient pouvoir répondre à 80 % des besoins de la population»
Rattrapage
Rétablir la première ligne en santé
«Les CLSC devraient pouvoir répondre à 80 % des besoins de la population»
«La session n'a pas commencé que le Parti conservateur est déjà dans le trouble»
Rattrapage
Assemblée nationale
«La session n'a pas commencé que le Parti conservateur est déjà dans le trouble»
«Il y a vraiment le retour du plaisir d'aller en magasin» -Michel Rochette
Rattrapage
Achalandage dans les centres commerciaux
«Il y a vraiment le retour du plaisir d'aller en magasin» -Michel Rochette
Semaine de quatre jours: l'expérience est-elle réaliste au Québec?
Rattrapage
Modèle testé dans certains pays
Semaine de quatre jours: l'expérience est-elle réaliste au Québec?
«La mission d'origine a été conservée: mettre en valeur des gens qui agissent»
Rattrapage
50 ans d'existence pour le magazine L'actualité
«La mission d'origine a été conservée: mettre en valeur des gens qui agissent»