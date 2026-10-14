Une voie retranchée sur le pont Mercier

La fermeture partielle du pont Mercier, à la suite de la découverte d'une fissure, mardi, dans une poutre d'acier, a provoqué heure de pointe matinale infernale, mercredi.
Le ministère des Transports vient de faire une mise à jour sur la situation.
Écoutez à ce sujet le journaliste Philippe Bonneville, en compagnie de l'animateur Gino Chouinard.
«On a vraiment vécu une des pires heures de pointe des derniers mois, ce matin, dans le Grand Montréal. Puis, on sait maintenant, avec la mise à jour que vient de faire Transport Québec, que ça risque d'être comme ça encore plusieurs jours.»
En complément:
- Éric Allard, le maire de Châteauguay qui déplore les communications avec le ministère des Transports.