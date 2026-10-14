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Une voie retranchée sur le pont Mercier

«Il y a 50 % de moins de capacité pour la circulation vers Montréal»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 octobre 2026 17:49

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
«Il y a 50 % de moins de capacité pour la circulation vers Montréal»
Philippe Bonneville / Cogeco Média

La fermeture partielle du pont Mercier, à la suite de la découverte d'une fissure, mardi, dans une poutre d'acier, a provoqué heure de pointe matinale infernale, mercredi.

Le ministère des Transports vient de faire une mise à jour sur la situation.

Écoutez à ce sujet le journaliste Philippe Bonneville, en compagnie de l'animateur Gino Chouinard.

«On a vraiment vécu une des pires heures de pointe des derniers mois, ce matin, dans le Grand Montréal. Puis, on sait maintenant, avec la mise à jour que vient de faire Transport Québec, que ça risque d'être comme ça encore plusieurs jours.» 

Philippe Bonneville

En complément:

  • Éric Allard, le maire de Châteauguay qui déplore les communications avec le ministère des Transports.

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