Industrie du camionnage

Des transporteurs et des chauffeurs se procurent de fausses vignettes d’inspection mécanique sur des plateformes comme Amazon ou Walmart pour quelques dollars, afin de contourner les règles de sécurité du Québec.

Écoutez le président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, Jean-Claude Daignault aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Selon lui, ce stratagème permet à des véhicules lourds, y compris des camions immatriculés au Québec, d'éviter les inspections obligatoires faites par des mandataires autorisés, dont les coûts s'élèvent entre 200$ et 300$.

Bien que les contrôleurs doutent souvent de l'authenticité de ces documents, ils se voient contraints de les accepter en raison d'un flou réglementaire permettant d'homologuer des inspections prétendument effectuées aux États-Unis.