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Industrie du camionnage

Fausses vignettes en ligne: les contrôleurs routiers sonnent l’alarme

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 15 octobre 2026 10:30

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Fausses vignettes en ligne: les contrôleurs routiers sonnent l’alarme
Des chauffeurs et entreprises achètent des vignettes d’inspection sur Amazon ou Walmart pour quelques dollars, contournant le Code de la sécurité routière et la Société d’assurance automobile du Québec. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

Des transporteurs et des chauffeurs se procurent de fausses vignettes d’inspection mécanique sur des plateformes comme Amazon ou Walmart pour quelques dollars, afin de contourner les règles de sécurité du Québec.

Écoutez le président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, Jean-Claude Daignault aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Selon lui, ce stratagème permet à des véhicules lourds, y compris des camions immatriculés au Québec, d'éviter les inspections obligatoires faites par des mandataires autorisés, dont les coûts s'élèvent entre 200$ et 300$.

Bien que les contrôleurs doutent souvent de l'authenticité de ces documents, ils se voient contraints de les accepter en raison d'un flou réglementaire permettant d'homologuer des inspections prétendument effectuées aux États-Unis.

«C'est une exploitation d'une faille, si on veut, qui a été faite à l'origine pour une bonne raison, mais que là, n'importe qui va pouvoir utiliser.»

Jean-Claude Daignault

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