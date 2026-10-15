Des performances ordinaires du gardien

Au lendemain de la défaite des Canadiens de Montréal par la marque de 5-4 contre les Capitals de Washington, l'inquiétude grandit autour des performances du gardien Jakub Dobes.

Malgré les ratés devant le filet, le chroniqueur souligne la belle tenue de Lane Hutson et de Josh Anderson, tous deux auteurs de performances remarquées.

Par ailleurs, cette rencontre marquait la toute première diffusion d'un match du Tricolore sur Prime.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser la récente performance du CH, jeudi, à Lagacé le matin.

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