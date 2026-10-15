Conflit avec la Russie

Elon Musk, le patron de SpaceX, s'en est publiquement pris au président ukrainien en affirmant qu'il était temps pour lui de quitter le pouvoir.

Ces déclarations surviennent au moment où l'Ukraine subit de nombreuses restrictions d'accès au réseau satellite Starlink, le service d'accès à Internet développé par SpaceX, ce qui nuit gravement aux opérations de drones et à sa défense antiaérienne.

Elon Musk impute par ailleurs ces limitations au gouvernement américain, soulevant l'hypothèse d'un désengagement sous pression politique.

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