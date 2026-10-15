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Près de 400 médecins millionnaires

«Oui, il y a un problème avec la rémunération des médecins au Québec»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 octobre 2026 06:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Oui, il y a un problème avec la rémunération des médecins au Québec»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Dans le Journal de Montréal, une compilation effectuée par le journaliste Louis-Philippe Messier permet d'apprendre que près de 400 médecins ont empoché plus d'un million de dollars dans la province en 2025, un chiffre qui a doublé depuis 2014.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé qui porte sur plusieurs dossiers, dont la rémunération des médecins québécois.

«Ils travaillent fort les médecins. Je ne remets pas ça en cause. Mais oui, il y a un problème avec la rémunération des médecins au Québec. Si on se compare, et c'est toujours difficile de comparer, les médecins sont extrêmement bien traités et c'est tant mieux. Sauf que ça gruge aussi une bonne partie du budget de la santé...»

Patrick Lagacé

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