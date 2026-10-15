Près de 400 médecins millionnaires

Dans le Journal de Montréal, une compilation effectuée par le journaliste Louis-Philippe Messier permet d'apprendre que près de 400 médecins ont empoché plus d'un million de dollars dans la province en 2025, un chiffre qui a doublé depuis 2014.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé qui porte sur plusieurs dossiers, dont la rémunération des médecins québécois.