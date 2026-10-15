Nouvelle série à découvrir

Une toute nouvelle série intitulée Carrie est actuellement diffusée sur Prime Video.

Adaptée du tout premier roman de Stephen King et du célèbre film de Brian de Palma, cette relecture réalisée par le maître de l'horreur Mike Flanagan transpose l'intrigue en 2026, où la jeune Carrie White affronte désormais le cauchemar du harcèlement scolaire et la violence virale des réseaux sociaux au lycée, un cadre contemporain qui résonne avec une force troublante.

​Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.