Transition de pouvoir entre Fréchette et PSPP

Dans son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé commente la transition de pouvoir et la rencontre entre Christine Fréchette et Paul St-Pierre Plamondon.

Même si leur rencontre à été quelque peu froide, mardi, selon lui, les Québécois sont chanceux d'avoir une transition pacifique dans un monde bouleversé sur le plan géopolitique.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le tour de l'actualité, mercredi matin, dans son émission.

Au menu de la passation de pouvoir entre l'ancienne cheffe de la CAQ et le chef du Parti québécois, il était question notamment de l'entente sur Churchill Falls, de la guerre commerciale contre les États-Unis et de la crise de l'itinérance.