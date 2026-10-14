Transition de pouvoir entre Fréchette et PSPP

Dans son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé commente la transition de pouvoir et la rencontre entre Christine Fréchette et Paul St-Pierre Plamondon.
Même si leur rencontre à été quelque peu froide, mardi, selon lui, les Québécois sont chanceux d'avoir une transition pacifique dans un monde bouleversé sur le plan géopolitique.
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le tour de l'actualité, mercredi matin, dans son émission.
Au menu de la passation de pouvoir entre l'ancienne cheffe de la CAQ et le chef du Parti québécois, il était question notamment de l'entente sur Churchill Falls, de la guerre commerciale contre les États-Unis et de la crise de l'itinérance.
«On le voit aux États-Unis, c'est le meilleur exemple où la transition pacifique entre les administrations est mise à mal depuis que Donald Trump est dans la vie politique. Je dois vous dire que même ça, dans notre petit Québec, même si c'était froid, je trouve ça quand même réjouissant de voir madame Fréchette et Paul St-Pierre Plamondon se parler.»
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