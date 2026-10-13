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Les humeurs de La commission

«Si le Québec était un pays, on serait le 5ᵉ plus heureux au monde»

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Entendu dans

La commission

le 13 octobre 2026 13:26

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Si le Québec était un pays, on serait le 5ᵉ plus heureux au monde»
La commission / Cogeco Média

Dans le segment Les humeurs de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent plusieurs sujets d'actualité et de société. 

Tout d'abord, Luc Ferrandez dresse une liste positive de cinq «fondamentaux» qui démontrent les progrès du Québec.

Les commissaires reviennent ensuite sur le référendum en Alberta, marquant le début du vote par anticipation.

On fait également un point sur la transition politique au Québec, marquée par la rencontre officielle entre Christine Fréchette et Paul St-Pierre Plamondon, tout en détaillant le calendrier des assermentations à venir.

Enfin, le duo discute du cas de l'auteur Thélyson Orélien, qui a avoué du plagiat, mais nie l'usage de l'intelligence artificielle, ainsi que du problème du surtourisme dans le Vieux-Québec pendant la saison automnale.

Écoutez Les humeurs de La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi midi. 

«On a un réseau de CPE inégalé dans le monde [...] Économiquement, c'est un coup de circuit, le gouvernement retrouve l'argent qu'il investit là-dedans parce qu'il y a plus de monde au travail.»

Luc Ferrandez

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