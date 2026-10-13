Dans le segment Les humeurs de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent plusieurs sujets d'actualité et de société.

Tout d'abord, Luc Ferrandez dresse une liste positive de cinq «fondamentaux» qui démontrent les progrès du Québec.

Les commissaires reviennent ensuite sur le référendum en Alberta, marquant le début du vote par anticipation.

On fait également un point sur la transition politique au Québec, marquée par la rencontre officielle entre Christine Fréchette et Paul St-Pierre Plamondon, tout en détaillant le calendrier des assermentations à venir.

Enfin, le duo discute du cas de l'auteur Thélyson Orélien, qui a avoué du plagiat, mais nie l'usage de l'intelligence artificielle, ainsi que du problème du surtourisme dans le Vieux-Québec pendant la saison automnale.

Écoutez Les humeurs de La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi midi.