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Bolduc et Carrier à l'avant plan

Les Canadiens l'emportent 4-3: «L'apport des Québécois a fait une différence»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 octobre 2026 07:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les Canadiens l'emportent 4-3: «L'apport des Québécois a fait une différence»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les joueurs Alexandre Carrier et Zachary Bolduc se sont illustrés lors de la victoire des Canadiens face aux Sabres de Buffalo, mardi, à Montréal.

En plus des Québécois, le défenseur Lane Hutson a aussi connu un bon match, souligne Jean-Michel Bourque.

D'ailleurs, les deux équipes ont dû composer avec trois arbitres plutôt que quatre pendant une bonne partie de la rencontre, étant donné que le juge de lignes Ryan Daisy a subi une blessure à la jambe gauche durant le match.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-Michel Bourque, expliquer le tout, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Ailleurs dans la LNH: Mathieu Olivier des Blue Jackets pourrait être suspendu;
  • Les Rays l'ont emporté 3-1 contre les Guardians, mardi.

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