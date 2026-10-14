Bolduc et Carrier à l'avant plan

Les joueurs Alexandre Carrier et Zachary Bolduc se sont illustrés lors de la victoire des Canadiens face aux Sabres de Buffalo, mardi, à Montréal.

En plus des Québécois, le défenseur Lane Hutson a aussi connu un bon match, souligne Jean-Michel Bourque.

D'ailleurs, les deux équipes ont dû composer avec trois arbitres plutôt que quatre pendant une bonne partie de la rencontre, étant donné que le juge de lignes Ryan Daisy a subi une blessure à la jambe gauche durant le match.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-Michel Bourque, expliquer le tout, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

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