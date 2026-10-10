Dure semaine pour les gens de Québec

L'affrontement public entre le maire, Bruno Marchand, et le chef conservateur, Éric Duhaime, a marqué l'actualité de la semaine à Québec.

L'animateur Pierre Blais estime que cette chicane était «peu édifiante», dans le contexte où des projets à Québec comme le tramway causent déjà beaucoup de tensions au sein de la population.

Écoutez l'animateur au FM93, Pierre Blais et l'animateur au 107,7 Estrie, Jean-François Desaulniers raconter leur histoire régionale de la semaine à Signé Lévesque.

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