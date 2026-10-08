À peine 48 heures après l'élection provinciale, la guerre des mots est déjà lancée dans la Capitale-Nationale entre le maire de Québec, Bruno Marchand, et le chef conservateur, Éric Duhaime.

Fort d'avoir remporté six des neuf circonscriptions de la rive nord de Québec, le Parti conservateur réclame l'arrêt du projet de tramway et le retour du troisième lien.

En réplique, le maire Marchand rappelle que 65% des électeurs de la Capitale ont voté pour des formations favorables au tramway et fustige la rhétorique du Parti conservateur.

Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.

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