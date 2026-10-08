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Projet de tramway

Duel politique enflammé entre Bruno Marchand et Éric Duhaime à Québec

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 octobre 2026 07:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
Duel politique enflammé entre Bruno Marchand et Éric Duhaime à Québec
Mathieu Boivin / Cogeco Média

À peine 48 heures après l'élection provinciale, la guerre des mots est déjà lancée dans la Capitale-Nationale entre le maire de Québec, Bruno Marchand, et le chef conservateur, Éric Duhaime. 

Fort d'avoir remporté six des neuf circonscriptions de la rive nord de Québec, le Parti conservateur réclame l'arrêt du projet de tramway et le retour du troisième lien.

En réplique, le maire Marchand rappelle que 65% des électeurs de la Capitale ont voté pour des formations favorables au tramway et fustige la rhétorique du Parti conservateur.

Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • L'avenir de la Coalition avenir Québec (CAQ) et la réflexion de l'ancien ministre Ian Lafrenière quant à la chefferie;
  • Serment au roi: contestation judiciaire en Cour supérieure par un avocat;
  • Des poursuites pour vices cachés visant Christine Fréchette.

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