Décès de Jean-Luc Mongrain

L'animateur et journaliste Jean-Luc Mongrain est décédé à l'âge de 75 ans. Sa famille a confirmé à Cogeco Nouvelles qu'il a rendu l'âme dans la nuit de dimanche à lundi des suites d'un cancer fulgurant.
Jean-Luc Mongrain a été une figure marquante du paysage médiatique québécois pendant plusieurs décennies.
Écoutez l'animatrice à Radio-Canada Pénélope McQuade, et l'ancien chef d'antenne à TVA Nouvelles Pierre Bruneau discuter de ce grand homme des médias avec lequel ils ont eu l'occasion de collaborer, lundi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«Il avait tellement un respect et une expérience qui n'était pas paternaliste. C'était extrêmement bienvenu, parce que je pense que bien d'autres personnes l'auraient été à sa place. Mais c'était un monument. C'était quelqu'un avec tellement d'éloquence qu'aucun mot n'arrive à lui rendre justice.»
L'animatrice souligne également la capacité de l'animateur à sans cesse s'adapter à l'évolution de la société. À ce sujet, l'ancien chef d'antenne de TVA, Pierre Bruneau, souligne comment il est parvenu à tirer profit de l'arrivée du direct à la télévision.
«Ça permettait à nos journalistes d'aller sur les lieux des événements. Et pour Jean-Luc, c'était tout à coup une tribune exceptionnelle et il a su l'utiliser. Jean-Luc avait cette capacité de parler au monde.»