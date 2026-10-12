Décès de Jean-Luc Mongrain

L'animateur et journaliste Jean-Luc Mongrain est décédé à l'âge de 75 ans. Sa famille a confirmé à Cogeco Nouvelles qu'il a rendu l'âme dans la nuit de dimanche à lundi des suites d'un cancer fulgurant.

Jean-Luc Mongrain a été une figure marquante du paysage médiatique québécois pendant plusieurs décennies.

Écoutez l'animatrice à Radio-Canada Pénélope McQuade, et l'ancien chef d'antenne à TVA Nouvelles Pierre Bruneau discuter de ce grand homme des médias avec lequel ils ont eu l'occasion de collaborer, lundi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.