 Aller au contenu
2e spectacle de P-O Forget

«J'aime que ce ne soit pas un show à propos de moi autant qu'à propos de nous»

par 98.5

0:00
6:44

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 octobre 2026 15:53

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«J'aime que ce ne soit pas un show à propos de moi autant qu'à propos de nous»
Stéphane Leclair / Cogeco Média

L'humoriste P-O Forget présentera mardi la première médiatique à Montréal de son deuxième spectacle solo Prises de tête.

Écoutez l'humoriste discuter de sa popularité grandissante et du contenu de son spectacle, lundi, au micro du chroniqueur culturel Stéphane Leclair à l'émission Le Québec maintenant.

«Moi, j'ai toujours juste l'ambition de faire rire les gens. Puis, dans ma tête, j'ai tout le temps le même public, très petit. Mais là, je suis en train de voir le public grossir. J'espère être digne de l'attention des gens avec un spectacle à la hauteur. J'aime que les gens puissent ramener quelque chose à la maison, puis que ça ne soit pas un show à propos de moi autant qu'à propos de nous.»

P-O Forget

Vous aimerez aussi

«Vous êtes sur Facebook? Il faut absolument voir ce film-là» -Stéphane Leclair
Signé Lévesque
«Vous êtes sur Facebook? Il faut absolument voir ce film-là» -Stéphane Leclair
0:00
4:26
Pick Me Up: un nouvel album pour Sheryl Crow
Le Québec maintenant
Pick Me Up: un nouvel album pour Sheryl Crow
0:00
9:10
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Faites du Bruit pour Jésus: «La question de l'identité ressort beaucoup»
Rattrapage
Documentaire sur l'évangélisme chez les jeunes
Faites du Bruit pour Jésus: «La question de l'identité ressort beaucoup»
Assis sans bouger au concert de Céline: une vidéo de Paul Arand devient virale
Rattrapage
Chronique réseaux sociaux
Assis sans bouger au concert de Céline: une vidéo de Paul Arand devient virale
Félix Auger-Aliassime et Leylah Fernandez s'illustrent en Chine
Rattrapage
Actualités sportives
Félix Auger-Aliassime et Leylah Fernandez s'illustrent en Chine
Un cœur transplanté capable d'adapter son vieillissement à celui du receveur?
Rattrapage
Découverte de chercheurs d'Harvard
Un cœur transplanté capable d'adapter son vieillissement à celui du receveur?
Tout-inclus d'une semaine à 1000$: une époque révolue?
Rattrapage
Chronique économique
Tout-inclus d'une semaine à 1000$: une époque révolue?
«Il y a peu de stratégies de long terme dans les actions du président»
Rattrapage
Chronique internationale
«Il y a peu de stratégies de long terme dans les actions du président»
L'histoire méconnue de la dinde de l'Action de grâce
Rattrapage
Saviez-vous ça?
L'histoire méconnue de la dinde de l'Action de grâce
Les Alouettes terminent leur saison avec une fiche parfaite à domicile
Rattrapage
Actualités sportives
Les Alouettes terminent leur saison avec une fiche parfaite à domicile
Décès de Jean-Luc Mongrain: retour sur le parcours du géant de la télé
Rattrapage
S'est éteint à 75 ans des suites d'un cancer
Décès de Jean-Luc Mongrain: retour sur le parcours du géant de la télé
«Il posait les questions que monsieur et madame tout le monde se posaient»
Rattrapage
Décès de Jean-Luc Mongrain
«Il posait les questions que monsieur et madame tout le monde se posaient»
«Il se faisait l'avocat de la classe moyenne» -Jonathan Valois
Rattrapage
Décès de Jean-Luc Mongrain à 75 ans
«Il se faisait l'avocat de la classe moyenne» -Jonathan Valois
Victoire 1-0 face aux Red Wings: Fowler et Bolduc comme «héros» de la rencontre
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Actualités sportives
Victoire 1-0 face aux Red Wings: Fowler et Bolduc comme «héros» de la rencontre
Réseaux sociaux: «Ce qui a le plus marqué les gens, ce sont ses plaidoyers»
Rattrapage
Décès de Jean-Luc Mongrain à 75 ans
Réseaux sociaux: «Ce qui a le plus marqué les gens, ce sont ses plaidoyers»
Quels sont les comportements qui dérangent le plus les voyageurs?
Rattrapage
Nouveau sondage Saily
Quels sont les comportements qui dérangent le plus les voyageurs?