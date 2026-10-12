2e spectacle de P-O Forget

L'humoriste P-O Forget présentera mardi la première médiatique à Montréal de son deuxième spectacle solo Prises de tête.
Écoutez l'humoriste discuter de sa popularité grandissante et du contenu de son spectacle, lundi, au micro du chroniqueur culturel Stéphane Leclair à l'émission Le Québec maintenant.
«Moi, j'ai toujours juste l'ambition de faire rire les gens. Puis, dans ma tête, j'ai tout le temps le même public, très petit. Mais là, je suis en train de voir le public grossir. J'espère être digne de l'attention des gens avec un spectacle à la hauteur. J'aime que les gens puissent ramener quelque chose à la maison, puis que ça ne soit pas un show à propos de moi autant qu'à propos de nous.»