Intelligent, mais dogmatique?

Le nouveau premier ministre Paul St-Pierre Plamondon est un personnage «hors du commun», selon le chroniqueur Christian Dufour, qui se penche sur l'homme politique dans sa chronique.

Il souligne à la fois son intelligence et son dogmatisme, expliquant qu'il a réussi à ressuciter le Parti québécois, mais qu'en même temps, il pourrait avoir de la difficulté à changer son fusil d'épaule lorsque nécessaire, étant donné qu'il mentionne ne pas vouloir gouverner en fonction des sondages.

Adulé par certains et détesté par d'autres, Christian Dufour y voit quelqu'un «d'inquiétant», qui devra faire des compromis.

Écoutez le chroniqueur et politologue Christian Dufour analyser le premier ministre en devenir, samedi, à Signé Lévesque.