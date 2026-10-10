Intelligent, mais dogmatique?

Le nouveau premier ministre Paul St-Pierre Plamondon est un personnage «hors du commun», selon le chroniqueur Christian Dufour, qui se penche sur l'homme politique dans sa chronique.
Il souligne à la fois son intelligence et son dogmatisme, expliquant qu'il a réussi à ressuciter le Parti québécois, mais qu'en même temps, il pourrait avoir de la difficulté à changer son fusil d'épaule lorsque nécessaire, étant donné qu'il mentionne ne pas vouloir gouverner en fonction des sondages.
Adulé par certains et détesté par d'autres, Christian Dufour y voit quelqu'un «d'inquiétant», qui devra faire des compromis.
Écoutez le chroniqueur et politologue Christian Dufour analyser le premier ministre en devenir, samedi, à Signé Lévesque.
«On juge l'arbre à ses fruits. Il va y avoir un gros test, le test du réel, comment il va se comporter dans une situation complètement nouvelle. Il n'a jamais gouverné, il n'a jamais été ministre comme tel. Il n'est pas tout seul, mais est ce qu'il va être capable de faire des compromis? Est-ce qu'il va être capable d'amender ses promesses?»