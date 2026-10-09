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Marathon de Montréal

Course à pied: «La piège, c'est la pression sociale»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 octobre 2026 19:49

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Course à pied: «La piège, c'est la pression sociale»
Éric Hoziel / Cogeco Média

À l'occasion du Marathon de Montréal qui se tiendra cette fin de semaine, Éric Hoziel discute de la course à pied. 

Grand passionné de ce sport, ce dernier a complété plusieurs Iron Man et marathons. Son mot d'ordre pour bien pratiquer ce sport: l'équilibre.

Le chroniqueur se penche sur les pièges les plus courants dans lesquels on peut tomber en débutant la course à pied. Que ce soit l'anxiété de performance, a la pression sociale ou le paraître, il rappelle que l'objectif initial de cette activité doit demeurer la santé et le bien-être.

Écoutez le chroniqueur Éric Hoziel aborder le sujet, vendredi, en compagnie de Mario Langlois et d'Andrée-Anne Barbeau.

«Pour tous ceux qui ne font pas partie de cette tendance de la course à pied ou qui pensent peut-être s'y joindre, ils vont peut-être avoir l'impression que pour courir, il faut être bon et performer. C'est ça la pression sociale. C'est ça le piège. Courir, c'est pour être en forme, pour relever un défi ou repousser ses limites, pas pour être vue nécessairement sur les réseaux sociaux. Ça doit rester un équilibre.»

Éric Hoziel

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