À l'occasion du Marathon de Montréal qui se tiendra cette fin de semaine, Éric Hoziel discute de la course à pied.

Grand passionné de ce sport, ce dernier a complété plusieurs Iron Man et marathons. Son mot d'ordre pour bien pratiquer ce sport: l'équilibre.

Le chroniqueur se penche sur les pièges les plus courants dans lesquels on peut tomber en débutant la course à pied. Que ce soit l'anxiété de performance, a la pression sociale ou le paraître, il rappelle que l'objectif initial de cette activité doit demeurer la santé et le bien-être.

Écoutez le chroniqueur Éric Hoziel aborder le sujet, vendredi, en compagnie de Mario Langlois et d'Andrée-Anne Barbeau.