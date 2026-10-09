Les Canadiens ont échangé le défenseur Jayden Struble aux Predators de Nashville en retour d'un choix de deuxième tour en 2027.

Kent Hughes passe à l'action en envoi le défenseur de 25 ans, repêché au deuxième tour par le CH en 2019, à l'équipe du Tennessee, qui manque de profondeur à la ligne bleue.

En 174 matchs avec le Tricolore, Struble a inscrit 7 buts et 28 mentions d'aide pour un total de 35 points.

Écoutez Mario Langlois, Andrée-Anne Barbeau et Éric Hoziel analyser cette transaction, vendredi, aux Amateurs de sports.