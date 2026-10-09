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Transaction

Jayden Struble échangé aux Predators en retour d'un choix de 2ème tour

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 octobre 2026 19:23

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Jayden Struble échangé aux Predators en retour d'un choix de 2ème tour
Jayden Struble prend la direction de Nashville. / CP - George Walker IV

Les Canadiens ont échangé le défenseur Jayden Struble aux Predators de Nashville en retour d'un choix de deuxième tour en 2027.

Kent Hughes passe à l'action en envoi le défenseur de 25 ans, repêché au deuxième tour par le CH en 2019, à l'équipe du Tennessee, qui manque de profondeur à la ligne bleue. 

En 174 matchs avec le Tricolore, Struble a inscrit 7 buts et 28 mentions d'aide pour un total de 35 points.

Écoutez Mario Langlois, Andrée-Anne Barbeau et Éric Hoziel analyser cette transaction, vendredi, aux Amateurs de sports.

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