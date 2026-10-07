La responsabilité du DG envers les Canadiens

Après une participation à la finale de l'Association de l'est de la Ligue nationale au printemps dernier, les Canadiens de Montréal ont maintenant disputé trois matchs lors de la saison 2026-2027, récoltant trois points.

L'animateur Mario Langlois s'est assis à Brossard avec le directeur général Kent Hughes pour les besoins d'une entrevue de début de campagne.

Écoutez le directeur général Kent Hughes en conversation avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Notant qu'il ne serait pas aussi patient que son entraîneur Martin St-Louis pour répondre aux questions, Hughes note à quel point son équipe a de la difficulté à affronter les Hurricanes de la Caroline, qui représentent un défi particulier.