Absent de 10 à 14 jours

Blessé à la jambe droite, le gardien Samuel Montembeault devra s'absenter pour une période de 10 à 14 jours. Une blessure qui freine abruptement ses chances de capitaliser sur ses bonnes performances au camp d'entraînement.

Montembeault devait normalement obtenir le départ face aux Predators de Nashville. Après avoir vécu un ménage à trois devant le filet la saison passée, le #35 avait la chance de rebondir et de montrer pourquoi il a mérité sa place avec le grand club cette année.

L'entraîneur-chef, Martin St-Louis, a exprimé sa compassion pour son gardien, soulignant qu'il avait hâte de revoir le vétéran en action.

Écoutez l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville, aborder le tout, vendredi, au micro de Gino Chouinard.