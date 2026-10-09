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Absent de 10 à 14 jours

Une blessure au pire moment pour Samuel Montembeault

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 octobre 2026 16:21

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Une blessure au pire moment pour Samuel Montembeault
Samuel Montembeault devra patienter avant d'obtenir un premier départ. / La Presse canadienne

Blessé à la jambe droite, le gardien Samuel Montembeault devra s'absenter pour une période de 10 à 14 jours. Une blessure qui freine abruptement ses chances de capitaliser sur ses bonnes performances au camp d'entraînement.

Montembeault devait normalement obtenir le départ face aux Predators de Nashville. Après avoir vécu un ménage à trois devant le filet la saison passée, le #35 avait la chance de rebondir et de montrer pourquoi il a mérité sa place avec le grand club cette année.

L'entraîneur-chef, Martin St-Louis, a exprimé sa compassion pour son gardien, soulignant qu'il avait hâte de revoir le vétéran en action.

Écoutez l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville, aborder le tout, vendredi, au micro de Gino Chouinard.

Autres sujets abordés:

  • Une défaite amère pour les Canadiens face aux Predators;
  • La boxeuse Leila Beaudoin conserve son titre;
  • Match ultime dans la série Guardians vs White Sox au baseball.

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