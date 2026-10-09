Absent de 10 à 14 jours

Le gardien Samuel Montembeault s'absentera pour une période de 10 à 14 jours en raison d'une blessure à la jambe.

Montembeault devait normalement obtenir le départ face aux Predators de Nashville. Après avoir vécu un ménage à trois devant le filet la saison passée, le #35 avait la chance de rebondir et de montrer pourquoi il a mérité sa place avec le grand club cette année.

L'entraîneur-chef, Martin St-Louis, a exprimé sa compassion pour son gardien, soulignant qu'il avait hâte de revoir le vétéran disputer son premier match.

Écoutez le journaliste Jérémy Filosa faire le survol de l'actualité sportive, vendredi, au micro de Mario Langlois.