Contre un choix de deuxième tour

Antoine Roussel analyse l'échange complété par les Canadiens qui a envoyé le défenseur Jayden Struble aux Predators de Nashville en retour d'un choix de deuxième tour.

Si l'analyste n'est pas surpris qu'une transaction soit survenue, le retour acquis par le Tricolore, lui, l'étonne beaucoup.

Écoutez l'ancien joueur de la LNH, Antoine Roussel, aborder le sujet, vendredi, au micro de Mario Langlois.