Sophie Thibeault à la retraite

Retraitée, mais encore très occupée, Sophie Thibeault continue de donner des conférences, de faire des photos de par le monde, mais elle n'en a pas fini avec ses cancers de la peau.

Écoutez Sophie Thibeault en compagnie de Gino Chouinard et de Catherine Beauchamp.

Les sujets discutés

Une retraitée encore très occupée;

La photo, sa passion depuis près de 15 ans;

Des ateliers-photos ici, et ailleurs;

Au lendemain de son dernier bulletin, elle a mis de la musique dans son auto;

Elle admet avoir grandement décroché de l'actualité;

Elle a combat un autre cancer de la peau: «Je suis un peu tannée»;

«C'est un autre cancer de la peau que j'ai déniché dans la lisière de mes cheveux, sur le front. On a essayé de le brûler l'année passée, puis clairement, ça ne donnait rien.»

Elle estime être très bien suivie et elle fait preuve de résilience devant cette nouvelle épreuve.

Les autres sujets discutés