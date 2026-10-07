Un requête déposée devant la Cour supérieure

Le nouveau premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, a annoncé qu'il ne portera pas serment au roi d'Angleterre et un requête a été déposée devant la Cour supérieure pour l'obliger à le faire.

L'avocat derrière cette contestation est Me Lawrence David, qui estime que les députés québécois doivent respecter la Constitution canadienne, qui les oblige à porter serment au roi.

Écoutez Me Lawrence David, professeur à l’Université d’Ottawa et fondateur de l’Institut de litige d’intérêt public, exprimer ses inquiétudes à La commission, mercredi.