Les Canadiens de Montréal possèdent une fiche de 1-2-1 après avoir disputé les quatre premiers matchs de la saison. Au-delà du nombre de victoire, le jeu offert sur la glace commence à inquiéter certains.

Si certains appuient déjà sur le bouton panique, la journaliste Andréanne Barbeau apporte de la nuance sur ce début de saison. Elle affirme que la défaite face aux Hurricanes pourraient être un bon «wake up call» pour le CH, qui s'est fait éliminé en cinq matchs au printemps par la formation de Raleigh.

Écoutez Mario Langlois, Andrée-Anne Barbeau et Éric Hoziel en discuter, vendredi, aux Amateurs de sports.