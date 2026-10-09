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Fiche de 1-2-1

Début de saison: des ajustements, mais pas de panique pour l'instant

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 octobre 2026 18:49

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Début de saison: des ajustements, mais pas de panique pour l'instant
Mario Langlois / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal possèdent une fiche de 1-2-1 après avoir disputé les quatre premiers matchs de la saison. Au-delà du nombre de victoire, le jeu offert sur la glace commence à inquiéter certains. 

Si certains appuient déjà sur le bouton panique, la journaliste Andréanne Barbeau apporte de la nuance sur ce début de saison. Elle affirme que la défaite face aux Hurricanes pourraient être un bon «wake up call» pour le CH, qui s'est fait éliminé en cinq matchs au printemps par la formation de Raleigh.

Écoutez Mario Langlois, Andrée-Anne Barbeau et Éric Hoziel en discuter, vendredi, aux Amateurs de sports.

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