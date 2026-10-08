Malgré l'appel du premier ministre français Sébastien Lecornu aux lycéens mercredi soir, les soulèvements de jeunes ne s'est pas essouflé en France.

Le reporter Carl Marchand explique que la Place de la Bastille à Paris s'est remplie graduellement, pour atteindre des dizaines et des dizaines de milliers de personnes.

La tension y est toujours très forte, des fouilles ayant même été effectuées dans le métro parisien, explique-t-il.

Écoutez l'envoyé spécial pour Cogeco Nouvelles, Carl Marchand, rapporter les événements en direct de Paris, jeudi, au Québec maintenant.

Par ailleurs, le journal Le Monde rapportait jeudi après-midi que le ministère de l'Éducation nationale a annoncé que 3000 professeurs remplaçants vont venir combler certaines classes où il manque d'enseignants, ce qui constitue l'une des revendications des lycéens.